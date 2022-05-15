Восемь человек погибли при стрельбе в супермаркете в Буффало

Неизвестный мужчина открыл огонь по людям в одном из супермаркетов в Буффало, штат Нью-Йорк. В результате стрельбы погибли как минимум восемь человек. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в полиции.

Согласно информации правоохранителей, мужчина в военной форме появился в супермаркете на Джефферсон-авеню днем 14 мая. Он зашел в Tops Friendly Market около 14:30 (22:30 по московскому времени). Неизвестный открыл огонь и застрелил не менее восьми человек.

Изначально источники заявили, что стрелок был среди погибших. Позже появились данные, что полицейские арестовали мужчину. Они забрали у нападавшего две винтовки. Сейчас мужчина находится под стражей.

Также источники телеканала уточнили, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что внимательно следит за ситуацией. Она предложила местным властям свою помощь. Пока правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и причины стрельбы.