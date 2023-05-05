Мир 05 мая 2023, 05:21 Восемь человек погибли при стрельбе в Сербии Blic: восемь человек погибли при стрельбе в Сербии Unsplash

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Восемь человек погибли в результате стрельбы в сербской деревне Дубона. Среди убитых оказались 21-летний полицейский и его младшая сестра. Об этом сообщило местное издание Blic.

По информации журналистов, ранения получили 13 человек, среди пострадавших есть дети. Одного человека медики уже успешно прооперировали, но хирургическое вмешательство требуется еще семерым пострадавшим.

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Как уточнила газета, подозреваемым является 21-летний Урош Б. Молодой человек открыл огонь после спора с группой людей на школьном дворе. Автомат он принес из дома. После стрельбы парень уехал в свое родное село Шепшин, где тоже применил оружие.

Сейчас стрелка разыскивают сотрудники полиции. В регионе объявили план «Вихрь». Глава МВД Сербии Братислав Гашич расценил нападение как теракт.