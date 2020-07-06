Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов в Айдахо. Видео
В американском штате Айдахо столкнулись два небольших самолета. Катастрофа произошла над озером Кер-д’Ален. Обломки транспортных средств затонули.
Фрагменты самолетов нашли при помощи гидролокатора, сообщил офис шерифа округа Кутенай в Facebook. Они были на глубине более 38 метров.
По предварительным данным, в самолетах находились восемь пассажиров и членов экипажа. Из воды достали тела двух погибших. Их личности пока установить не удалось.
«Есть основания полагать, что выживших нет», — подчеркнули в офисе шерифа.
Какие именно самолеты столкнулись, не уточняется. На место ЧП прибыли пожарные и сотрудники береговой охраны США, работают морские спасательные отряды.
Расследованием катастрофы займется Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB).