Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов в Айдахо. Видео

В американском штате Айдахо столкнулись два небольших самолета. Катастрофа произошла над озером Кер-д’Ален. Обломки транспортных средств затонули.

Фрагменты самолетов нашли при помощи гидролокатора, сообщил офис шерифа округа Кутенай в Facebook. Они были на глубине более 38 метров.

По предварительным данным, в самолетах находились восемь пассажиров и членов экипажа. Из воды достали тела двух погибших. Их личности пока установить не удалось.

«Есть основания полагать, что выживших нет», — подчеркнули в офисе шерифа.

Какие именно самолеты столкнулись, не уточняется. На место ЧП прибыли пожарные и сотрудники береговой охраны США, работают морские спасательные отряды.

Расследованием катастрофы займется Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB).