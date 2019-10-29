  • Восемь человек погибли при обрушении многоуровневой парковки в Китае

    29 октября 2019, 06:25

    Александра Ломейко

    Здание строящейся парковки рухнуло на юге Китая. Под завалами погибли восемь человек, еще двое пострадали. Троим удалось остаться невредимыми.

    Строительная площадка в городе Гуйяне в китайской провинции Гуйчжоу обрушилась вечером 28 октября, сообщил телеканал CGTN. На ней находились 14 строителей.

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    Местные власти уже подтвердили гибель восьми из них. Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация. Их состояние медики оценивают как стабильное, уточнил портал China Plus.

    Одного человека достали из-под обломков, еще трое не получили никаких повреждений.

    Высота двухэтажной автостоянки равняется 11 метрам. Начато расследование инцидента, выясняются причины, по которым строящаяся парковка обрушилась.