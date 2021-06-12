Восемь человек погибли из-за утечки метилформиата в Китае

Восемь человек погибли и трое пострадали в результате утечки химикатов в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Люди потеряли сознание при разгрузке метилформиата в зоне технико-экономического развития города Гуйян. Информация об этом поступила в местное управление общественной безопасности 12 июня, в 00:12 по местному времени (11 июня, 19:12 по Москве). Все пострадавшие попали в больницы.

По данным предварительного расследования, утечка химикатов произошла на территории предприятия Sanqiang Xingxing Chemical при выгрузке метилформиата из машины с номерами провинции Хубэй.

Утром 12 июня специалисты провели мониторинг окружающей среды на месте происшествия. Он показал, что качество воздуха находится в норме.

Причины ЧП пока не установлены, отметило ИА НСН.