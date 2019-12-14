  • Личные данные почти 30 тысяч сотрудников Facebook украли из машины бухгалтера

    14 декабря 2019, 08:36

    Андрей Иванов

    Жесткий диск с банковскими данными 29 тысяч сотрудников Facebook украли из автомобиля бухгалтера компании. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на письмо Facebook.
    Личные данные почти 30 тысяч сотрудников Facebook украли из машины бухгалтера

    На пропавшем носителе были данные с именами сотрудников, номерами их банковских счетов, последними четырьмя цифрами номеров соцстраховки, а также информация о зарплатах. «Мы сотрудничали с правоохранительными органами в ходе их расследования недавнего взлома автомобиля и кражи сумки сотрудника, в которой находилось оборудование компании с хранившейся на нем бухгалтерской информацией», — приводит Bloomberg текст сообщения пресс-секретаря Fасеbооk.

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    Пока эти данные нигде не всплыли. По предварительной версии, преступник просто украл сумку в надежде разжиться материально. Цели похитить именно этот жесткий диск у него не было.

    Согласно корпоративным правилам, бухгалтер не должен был выносить диск из офиса. Компания уже приняла в отношении него дисциплинарные меры. После этого происшествия, компания Facebook призвала сотрудников уведомить о случившемся банки и предложила оформить двухлетнюю подписку на службу мониторинга кражи личных данных.