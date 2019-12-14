Личные данные почти 30 тысяч сотрудников Facebook украли из машины бухгалтера

На пропавшем носителе были данные с именами сотрудников, номерами их банковских счетов, последними четырьмя цифрами номеров соцстраховки, а также информация о зарплатах. «Мы сотрудничали с правоохранительными органами в ходе их расследования недавнего взлома автомобиля и кражи сумки сотрудника, в которой находилось оборудование компании с хранившейся на нем бухгалтерской информацией», — приводит Bloomberg текст сообщения пресс-секретаря Fасеbооk.

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Пока эти данные нигде не всплыли. По предварительной версии, преступник просто украл сумку в надежде разжиться материально. Цели похитить именно этот жесткий диск у него не было.

Согласно корпоративным правилам, бухгалтер не должен был выносить диск из офиса. Компания уже приняла в отношении него дисциплинарные меры. После этого происшествия, компания Facebook призвала сотрудников уведомить о случившемся банки и предложила оформить двухлетнюю подписку на службу мониторинга кражи личных данных.