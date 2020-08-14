Воры обокрали актрису из «Темного рыцаря» в Нью-Йорке

Уточняется, что из электрокара артистки украли ноутбук Apple, вещи и чемодан. Кража произошла, пока супруги находились в отъезде. По мнению следователей, актриса забыла закрыть дверь, поэтому злоумышленники без проблем вскрыли авто. Нанесенный ущерб оценили в 16 тысяч долларов.