Воры обокрали актрису из «Темного рыцаря» в Нью-Йорке
В одном из районов Нью-Йорка воры украли из машины актрисы Мэгги Джилленхол и ее супруга ценные вещи. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что из электрокара артистки украли ноутбук Apple, вещи и чемодан. Кража произошла, пока супруги находились в отъезде. По мнению следователей, актриса забыла закрыть дверь, поэтому злоумышленники без проблем вскрыли авто. Нанесенный ущерб оценили в 16 тысяч долларов.