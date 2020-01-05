Воры надрессировали собак на кражу овец в Великобритании и совершили преступление

В конце ноября стало известно о краже 45 овец. Вторая и третья кражи были совершены в декабре. Полиция пришла к выводу, что преступления были тщательно спланированы.

«Мы придерживаемся непредвзятого мнения, но мы считаем, что эти инциденты могут быть связаны между собой, а преступники могут быть опытными кинологами с обученными собаками. Так как такого рода кражи требуют высокого уровня и организации, и должны проводиться быстро и без помех», — заявила Эмили Томас, представитель полиции Уилтшира.

Овец в Уилтшире крадут достаточно часто. В графстве хорошо развито сельское хозяйство. По словам Томас, раскрывать такие преступления нелегко, так как возникают затруднения с выявлением подозреваемых. Кроме того, у фермеров отары с несколько сотен голов. Пропажу двух-трех десятков животных выявляют при пересчете особей, когда оперативное расследование уже невозможно из-за упущенного времени.