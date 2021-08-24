Обнаженная зоозащитница ворвалась в бутик в Австралии

В Австралии в один из бутиков Louis Vuitton ворвалась зоозащитница Таш Петерсон. Она была голой и обмазанной собственной менструальной кровью. Таким образом женщина выразила протест против убийства животных ради одежды. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

Акция протеста произошла в городе Перт. У Петерсон в руках был плакат с надписью: «Если ты не веган, ты насильник животных». Пару минут она выкрикивала лозунги и бегала от охранников, которые в итоге поймали ее, порвали плакат и выпроводили на улицу.