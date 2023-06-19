Мир 19 июня 2023, 02:34 «Воруют вовсю». Польшу захлестнула волна «нищих краж» Money.pl: в Польше увеличилось количество краж недорогих продуктов Pixabay

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Представители бизнеса в Польше отметили увеличение количества «нищих краж» в магазинах. Причину они видят в резком увеличении цен, об этом написало издание Money.pl.

По сравнению с 2021 годом количество краж увеличилось на 30%, а по сравнению с 2020-м — на 60%, сообщила газета. По мнению журналистов, во всем виновата инфляция. Стоимость продуктов в стране продолжает расти. Молоко подорожало на 31,3%, сахар — на 67,1%. Поляки в основном воруют недорогие продукты, в торговле их называют «нищими кражами».

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Владельцы магазинов вынуждены предпринимать дополнительные меры для борьбы с ворами — торговцы усиливают контроль на кассах, товары оснащают защитными устройствами.

«Воруют вовсю. Есть даже те, кто подсчитывает, сколько он может взять с полки, чтобы полиция ограничилась составлением протокола и отпустила на все четыре стороны», — признался изданию владелец одного из магазинов.

С января 2023 года в Польше подняли с 500 до 800 злотых (до 16 тысяч рублей) порог ущерба, при котором кража не считается уголовным преступлением, пояснило издание.