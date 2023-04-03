Мир 03 апреля 2023, 03:10 «Воровство там процветает»: Наемник рассказал о продаже оружия бойцами ВСУ Американский наемник Макинтайр заявил, что ВСУ перепродают оружие преступникам РИА «Новости»

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Бывший американский наемник Джон Макинтайр, служивший в ВСУ, сообщил, что украинские солдаты перепродают западное оружие преступникам. На вырученные деньги они покупают себе иномарки, рассказал военный Первому каналу.

«Воровство там вообще процветает… Я думал, как эти люди могут позволить себе такие машины? Они что, перепродают кому-то оружие?» — задался вопросом военный.

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По его словам, украинские военные создали специальную схему. Когда оружие попадает на Украину, поставщик делает соответствующую отметку. После этого вооружение должно распределяться по подразделениям.

Но в процессе перевозки оружие «теряется» и американские пистолеты, ПТРК, пулеметы оказываются в руках преступников.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар заявил, что вмешательство президента США Джо Байдена в украинский конфликт привело эту страну к эпической катастрофе. Он призвал прекратить поддержку украинского режима и задуматься о внутренних проблемах.