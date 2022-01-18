Воровство российского газа допустили на Украине

Украинский «Нафтогаз» может пойти на ограничение поставок газа населению и промышленности, а также, в случае острого дефицита, на «воровство» российского транзитного газа. Так считает заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики страны Ольга Буславец.

Сейчас, по словам Буславец, в украинских ПХГ для внутреннего потребления осталось 6,6 миллиарда кубометров газа. Дефицит голубого топлива в первом квартале составил минимум два миллиарда кубометров.

«Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», — отметила Буславец. Ее слова приведены в Facebook.

«Нафтогаз», по ее данным, находится в «глубоком финансовом дефиците, средств на импорт газа нет». Власти Украины вынуждены искать для компании средства на закупки в размере от двух до трех миллиардов долларов. Если средства не найдут или импортных мощностей из ЕС не хватит, то «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов, предупредила Буславец.

Тогда у Киева будут только три сценария действий. Первый — это ограничение или отключение потребления промышленных предприятий. Второй — это ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных. По ее словам, из-за этого в домах понизится температура и пропадет горячая вода.

«И, что недопустимо, но очень вероятно — отбирать российский газ из транзитного потока», — допустила бывший политик.

В городе Шорстка Сумской области Украины с большими сложностями проходит отопительный сезон. На это пожаловался мэр города Николай Нога. Главные сложности связаны с очень высокой ценой газа. К стоимости тарифов прибавились платежи за обогрев и транспортировку топлива, объяснил градоначальник, именно это волнует жителей в первую очередь.