Военный аналитик обвинил Китай в воровстве чужих технологий

Китай выпрашивает, заимствует или ворует технологии США и России для изготовления своего вооружения, рассказал военный аналитик Брент М. Иствуд на сайте 19FortyFive.

«Если Китай не ворует идеи у США, он берет также без спроса российские технологии создания оружия», — написал эксперт.

Он сравнил китайский истребитель Shenyang J-11 с российским Су-27. Иствуд отметил, что они практически одинаковые и первый можно назвать копией второго.

Та же тактика используется и в сфере воздушной обороны Китая. Государство регулярно закупало у России зенитно-ракетные комплексы С-300, после чего появился ЗРК HQ-9, который объединил в себе лучшие качества российского оружия. Кроме того, китайские специалисты использовали технологии американского ЗРК Patriot, предположил Иствуд.

«Ждите, что Пекин продолжит заимствовать и воровать проекты у Москвы», — заключил он.