«Воровское правительство добивает государство»: на Украине заявили возможном дефолте

Неправильные решения правительства по борьбе с коронавирусом могут привести Украину к дефолту. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Сегодня во многом приостановлены платежи казначейства кроме зарплат и пенсий. Все, это преддефолтное состояние. Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство», — сказал украинский депутат в эфире канала «112 Украина».

По словам Рабиновича, необходимо немедленно сменить правительство. Также он подчеркнул, что внес законопроект, чтобы запретить увеличивать тарифы ЖКХ во время распространения коронавируса. Парламентарий добавил, что в стране необходимо списать долги граждан за услуги ЖКХ.

По данным на 13 ноября, на Украине зафиксировано 11 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии врачи выявили 512 652 случая инфицирования коронавирусом. Вылечить удалось 233 849 человек. Скончались после заражения 9317 пациентов. Сейчас лечение от COVID-19 проходит президент страны Владимир Зеленский. Он находится на самоизоляции и работает дистанционно.