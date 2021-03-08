Политолог рассказал, почему украинцы постоянно выбирают вороватую власть

Вопреки убеждениям Карла Маркса, который утверждал, что бедные никогда не будут голосовать за богатых из-за классовой войны, украинцы именно так и поступают. Они уверены, что богатые уже «наворовались» и теперь подумают о простом народе, а не о своем благосостоянии. Однако это миф, отметил политический эксперт Андрей Головачев.

Об этом он рассказал в своем материале на сайте «Главреда». Головачев отметил, что бедные не хотят голосовать за бедных, потому что уверены — они обязательно будут воровать, чтобы, наконец, разбогатеть. При этом они уверены, что богачам нет нужды воровать, потому что у них и без того достаточно денег.

Политолог уточнил, что по такой логике украинцы голосовали за Порошенко. Они были уверены, что богатый президент подумает о народе, потому что «уже наворовался».

«Поэтому бедные никогда не голосуют за бедных. Бедные в душе презирают других бедных и завидуют богатым. Между тем мысль о том, что богатые не будут воровать — это миф, ложное утверждение, психологическая ошибка, отражающая внутренние комплексы бедных людей», — отметил политический эксперт.

Он подчеркнул, что президентство Порошенко наглядно доказало, что богатые воруют в разы больше бедных, потому что их запросы значительно выше, а также с высокой вероятностью уже есть опыт крупномасштабного воровства.