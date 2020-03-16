Ворота в «сияющий город» обнаружили в Испании

В 936-940 годах нашей эры дворец построили по приказу первого халифа Кордовы Абд-ар-Рахмана III. В переводе его название означает «сияющий город».

По оценкам ученых, постройка существовала примерно 70 лет до падения халифата. После этого ее грабили, чтобы построить другие здания.

Архитекторы Медины аз-захры планировали, что дворец возвысится над местностью вокруг него. Однако восточные ворота разрушил пожар. Исследователи заметили остатки черепицы, деревянных деталей, гвоздей, балок, петель и украшений под слоем земли.

Эксперты предположили, что по обнаруженным руинам удастся более детально выстроить план бывшего дворца. По мнению историков, ворота вели посетителей на просторный плац в два футбольных поля. Там собиралась армия халифа.

Дворец занимал 250 акров, то есть выше 100 га. Около 10 тысяч строителей работали при создании Медины аз-захры. Комплекс состоял из правительственных и административных учреждений, казарм, садов, монетного двора, мечетей, залов для приема гостей, жилых домов, мастерских и конюшней.

В 2018 году Медину аз-захру включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.