    16 марта 2020, 11:16

    Ворота в «сияющий город» обнаружили в Испании

    Ольга Ситникова

    Специалисты провели археологическую экспедицию на юге Испании. Им удалось найти ворота дворцового города Медина аз-захра, который разрушили в 1010 году. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на The Daily Mail.

    В 936-940 годах нашей эры дворец построили по приказу первого халифа Кордовы Абд-ар-Рахмана III. В переводе его название означает «сияющий город».

    По оценкам ученых, постройка существовала примерно 70 лет до падения халифата. После этого ее грабили, чтобы построить другие здания.

    Архитекторы Медины аз-захры планировали, что дворец возвысится над местностью вокруг него. Однако восточные ворота разрушил пожар. Исследователи заметили остатки черепицы, деревянных деталей, гвоздей, балок, петель и украшений под слоем земли.

    Эксперты предположили, что по обнаруженным руинам удастся более детально выстроить план бывшего дворца. По мнению историков, ворота вели посетителей на просторный плац в два футбольных поля. Там собиралась армия халифа.

    Дворец занимал 250 акров, то есть выше 100 га. Около 10 тысяч строителей работали при создании Медины аз-захры. Комплекс состоял из правительственных и административных учреждений, казарм, садов, монетного двора, мечетей, залов для приема гостей, жилых домов, мастерских и конюшней.

    В 2018 году Медину аз-захру включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.