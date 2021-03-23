Воробьи стали вымирать на территории Чернобыля

В Чернобыле стало меньше воробьев. Птицы, по мнению экспертов Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, вымирают на всей территории Украины.

Об этом специалисты сообщили в социальной сети Facebook.

«Маленьких пернатых вокруг становится все меньше и меньше. Это касается обоих видов воробьев — домашних и полевых, которые населяют всю территорию Украины и зону отчуждения», — сообщили сотрудники заповедника.

В прошлом году, когда ученые Чернобыльского заповедника проводили подсчет птиц в заповеднике, воробьи даже не вошли в пятерку самых распространенных, сообщается в посте. Особенно редко — домашние воробьи. Что ж, это неудивительно. Синантропным видам птиц не хватает людей, даже если люди еще учатся и учатся сознательному и бережному отношению к природе.

При этом специалисты заявили, что пока полного исчезновения маленьким птицам не грозит, однако они могут попасть в группу риска, если человек не начнет сознательно и бережно относится к природе.