Вопросы безопасности и региональных кризисов затронут на саммите Путина и Байдена

На саммите глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет традиционная повестка дня, касающаяся контроля над вооружениями и стратегической стабильности, рассказал «360» российский политолог и общественный деятель, президент фонда «Новая Евразия» Андрей Кортунов. Второй важный блок вопросов относится к многочисленным региональным кризисам.

«То есть, по всей видимости, российский и американский лидеры будут говорить о том, что последует за нынешним договором СНВ-3», — отметил Кортунов. По его словам, это довольно сложный разговор, поскольку технический прогресс в военной сфере очень быстро меняет стратегическое уравнение. Поэтому и разговор должен идти не только об ограничении на число боеголовок или средствах доставки этих боеголовок, но и о возможности каких-то качественных ограничений, например, в области космических систем, кибероружия, гиперзвуковых систем, дронов и так далее.

Поэтому первый блок вопросов — это все, что касается безопасности, включая и контроль над стратегическим оружием. Второй важный блок вопросов относится к многочисленным региональным кризисам Андрей Кортунов Российский политолог и общественный деятель, президент фонда «Новая Евразия»

То есть это ситуация в Афганистане, откуда США выводят свои вооруженные силы, это положение на корейском полуострове, это безусловно конфликтные ситуации в Сирии, возможно, в Йемене и в Ливии.

По всей видимости, как отметил собеседник «360», нельзя обойти стороной и то, что происходит на востоке Украины, то что происходит в Белоруссии. Можно сказать, что это очень разные ситуации, не по всем из них можно рассчитывать на какие-то договоренности.

Кортунов считает, что какие-то из них в общем вполне допускают компромиссы, может не единую позицию России и США, но по крайней мере какие-то параллельные и совместные действия, которые позволили бы предотвратить прямое российско-американское столкновение, а может быть даже и содействовать разрешению конфликтов.

Президент США Джо Байден 11 июня впервые на посту американского лидера посетит саммит G7. Зарубежные журналисты считают, что «большая семерка» будет обсуждать с ним Россию в преддверии переговоров с Путиным. По словам российских политологов, на встрече глава Вашингтона попытается заручиться поддержкой коллективного Запада.