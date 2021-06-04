Рогозин намерен просить у NASA помощи в решении вопроса санкций

«Роскосмос» попросит у NASA помощи. Глава российской корпорации Дмитрий Рогозин намерен обратиться к своему американскому коллеге Биллу Нельсону, чтобы тот ходатайствовал перед президентом США Джо Байденом об отмене антироссийских санкций.

Рогозин несколько месяцев назад написал письмо в министерство торговли Соединенных Штатов. Пока что ему не ответили, рассказал РИА «Новости» глава «Роскосмоса» .

«Передам копию письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом», — пояснил он.

Нельсон и Байден, выразил надежду Рогозин, вместе дадут «необходимые поручения борцам за санкции, чтобы те, наконец, угомонились».

США ввели санкции против головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр управления полетами. Ограничения коснулись и Ракетно-космического центра «Прогресс», производящего ракеты «Союз».

В «Ростехе» сравнили антироссийские ограничения с войной, к которой России следует быть готовой.