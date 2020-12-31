Санду согласилась приехать в Москву для обсуждения вопроса Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что открыта для обсуждения отношений с Россией. В особенности, торговли, экспорта и приднестровского конфликта. Она уточнила, что готова приехать в Москву для урегулирования важнейших тем двусторонних отношений.

Об этом она заявила в эфире телеканала TV8.

«Я готова поехать в Россию, чтобы обсудить много важных двусторонних тем, касающихся торговли, экспорта. Приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке», — приводит ее слова РИА «Новости».

До поездки в Россию Санду собирается слетать в Брюссель и Киев.

Новый президент Молдавии одержала победу в выборах, набрав 57,7% голосов. Присягу она принесла 24 декабря. Майя Санду уже успела заявить, что намерена добиться вывода российских миротворцев из Приднестровья. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал проблему надуманной, а ее призыв — политизированным.