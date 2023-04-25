Мир 25 апреля 2023, 20:48 Вопрос выдачи виз россиянам в ООН поднимали неоднократно — представитель Гутерриша Представитель Гутерриша: ООН неоднократно поднимала с США вопрос выдачи виз россиянам Pxhere

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Организация Объединенных Наций (ООН) неоднократно поднимала с Соединенными Штатами вопрос выдачи виз российским представителям. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, сообщил ТАСС.

По его словам, международная организация не раз обсуждала с принимающей стороной вопросы выдачи виз россиянам, у которых есть дела в ООН.

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Дюжаррик добавил, что не осведомлен о конкретной ситуации, касающейся журналистов из России.

«Вы можете спросить у миссии США», — резюмировал представитель Антониу Гутерриша.

Соединенные Штаты оставили без виз журналистов из пула главы МИД России Сергея Лаврова. Сотрудники СМИ должны были освещать поездку министра на заседания Совета Безопасности ООН.

Глава МИД отметил, что американское посольство выразило готовность выдать визы журналистам, когда самолет делегации РФ был уже в воздухе. Лавров назвал издевательским это заявление со стороны дипмиссии США.