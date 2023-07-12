Мир 12 июля 2023, 03:42 Вопрос вступления Украины в НАТО сравнили с «зомби, который никак не умрет» Политолог Ливен: планы Запада по включению Украины в НАТО можно сравнить с зомби РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вопрос включения Украины в состав НАТО можно сравнить с зомби, которого никак не получается убить. Такое мнение выразил политолог, профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft. Так он прокомментировал итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе, на котором украинские власти не получили долгожданное приглашение на вступление в НАТО.

«Вопрос вступления Украины в НАТО — это зомби, который никак не умрет. Вероятно, саммит закончится очередным обещанием бессрочного включения Киева в альянс», — написал эксперт.

Реклама

По его мнению, во вхождении Украины в НАТО мало кто заинтересован. Ни США, ни Германии, на Франции это невыгодно. Поэтому они и предлагают киевским чиновникам обещания без указания сроков. По словам Ливена, очевидно, что Запад не может предложить безопасность Украине и не затрагивать при этом Россию и ее сферу безопасности.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что отказ Североатлантического альянса принимать украинскую сторону может привести к деморализации украинских войск.