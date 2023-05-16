Мир 16 мая 2023, 12:01 Вопрос продления зерновой сделки решат на политическом уровне ТАСС: есть вероятность, что договоренность о продлении зерновой сделки будет достигнута РИА «Новости»

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Возможность продлить зерновую сделку обсуждают на политическом уровне, есть вероятность, что договоренность будет достигнута. Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в Турции.

«Фактически сейчас переговоры о пролонгации на техническом уровне завершены. Вопрос теперь решается на политическом уровне. Вероятность продления договоренностей есть», — написало агентство.

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Источник издания отметил, что действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану важно добиться продления сделки, в том числе для имиджа, ведь срок договоренностей об экспорте зерна истечет 18 мая, а через 10 дней стартует второй этап выборов президента Турции.

При этом очередные переговоры по продлению зерновой сделки назвали бесперспективными. Последней надеждой для продления зерновой сделки станут российско-турецкие переговоры на высшем уровне.

Все стороны настроены на то, чтобы продлить инициативу, однако не спешат выполнять условия России. Кроме того, Россельхозбанк все еще находится под санкциями, хотя ООН обещала найти способ, чтобы российские банки могли проводить транзакции.

Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка прекратит действовать, если Россия не получит гарантий от Запада. РФ будет добиваться обеспечения собственных интересов в рамках зерновой сделки, мириться с двойными стандартами страна не будет.