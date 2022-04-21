Вопрос поставок оружия Украине может привести к отставке канцлера Германии Олафа Шольца, сообщило немецкое издание Spiegel. СМИ констатировало обострение политической борьбы в правящих кругах ФРГ.

Если решение о поставках Украине тяжелых вооружений не примет канцлер, резолюцию об их предоставлении на следующей неделе внесут в бундестаг оппозиционные партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз». Сторонников этой инициативы много и в правящей коалиции. Издание предположило, что резолюция может набрать большинство голосов в обход мнения канцлера.

«Фактически это означает вопрос о доверии Шольцу большинства в бундестаге», — отметили журналисты Spiegel.

В издании напомнили, что канцлером и так многие недовольны.

Власти ФРГ не раз заявляли, что Германия не будет задействовать свои вооруженные силы на Украине. Правда, позже в ФРГ придумали затейливую схему поставок новейшей бронетехники Украине — через страны Восточной Европы.