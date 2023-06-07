Мир 07 июня 2023, 14:05 Вопрос поставок F-16 Украине сочли практически решенным Политолог Топорнин: вопрос поставок Украине F-16 для США почти решен U.S. Department of Defense

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Вопрос поставок истребителей F-16 Украине для США практически решен. Об этом сообщил Lenta.ru доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«США уже дали предварительное согласие. <…> Вопрос практически решенный», — отметил политический аналитик.

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Он уточнил, что американские власти в принципе не возражают против поставок F-16, если будет такая договоренность с западными партнерами.

По словам эксперта, на ближайшее время запланировали старт обучения украинских летчиков управлению F-16. Кроме того, курсы организуют и для украинских техников, которые возьмутся обслуживать истребители.

«По американским стандартам требуется четыре месяца, чтобы провести качественную подготовку», — резюмировал политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получат из Европы «очень мощное» количество военных самолетов.