07 июня 2023, 14:05
Вопрос поставок F-16 Украине сочли практически решенным
Политолог Топорнин: вопрос поставок Украине F-16 для США почти решен
Вопрос поставок истребителей F-16 Украине для США практически решен. Об этом сообщил Lenta.ru доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
«США уже дали предварительное согласие. <…> Вопрос практически решенный», — отметил политический аналитик.
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Он уточнил, что американские власти в принципе не возражают против поставок F-16, если будет такая договоренность с западными партнерами.
По словам эксперта, на ближайшее время запланировали старт обучения украинских летчиков управлению F-16. Кроме того, курсы организуют и для украинских техников, которые возьмутся обслуживать истребители.
«По американским стандартам требуется четыре месяца, чтобы провести качественную подготовку», — резюмировал политолог.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получат из Европы «очень мощное» количество военных самолетов.
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