Мир 22 января 2023, 03:35 Вопрос поставки танков назвали камнем преткновения между Украиной и Западом Автор NYT Виноград: поставка танков — это камень преткновения между Украиной и Западом Pxhere

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Разногласия из-за поставок оружия Украине стали нарастать среди западных стран. Об этом заявила обозреватель Кассандра Виноград в статье для The New York Times.

«Танки западного производства, которые намного мощнее боевых машин, стали камнем преткновения», — написала Виноград.

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Германия, как напомнила обозреватель, «сопротивляется» отправке киевскому режиму танков Leopard. В частности, Берлин не хочет разрешать другим странам передавать эту технику. Также, как заметила Виноград, Германия настаивала на том, чтобы США «взяли инициативу на себя».

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Британский военный аналитик Майкл Кларк обвинил немецкого канцлера Олафа Шольца в нерешительности и страхе перед Россией. По его мнению, об этом говорит тот факт, что во время встречи глав военных ведомств стран НАТО на авиабазе Рамштайн не удалось договориться о поставках Киеву танков Leopard.

О том, что непрекращающиеся поставки западных вооружений Украине способны привести мир к глобальному конфликту, заявил президент Болгарии Румен Радев. По его словам, поток оружия необходимо остановить.