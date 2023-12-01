01 декабря 2023, 12:00
Вопрос помощи Украине поставил под угрозу единство Евросоюза — СМИ
Politico: позиция Венгрии по Украине внесла серьезный разлад в политику ЕС
Кризис в Евросоюзе может разгореться после саммита в Брюсселе 14-15 декабря. Во время встречи представители европейских стран обсудят переговоры по вхождению Украины в объединение. Об этом сообщила газета Politico.
По информации европейских чиновников, в Евросоюзе произошел раскол из-за вопроса продолжения поддержки Украины. Издание отметило, что некоторые политики также не поддерживают членство страны в объединении.
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«Лидеры ЕС должны поддержать историческое решение о принятии Украины в клуб 27 наций и заключить ключевое бюджетное соглашение, чтобы бросить бьющейся в конвульсиях военной экономике Киева спасательный круг в виде 50 миллиардов евро», — отметил европейский чиновник.
Он добавил, что «сильную головную боль» Евросоюзу создает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который отказался одобрить членство Украины в объединении.
Ранее венгерский премьер предложил не выносить этот вопрос на повестку дня саммита. По мнению Орбана, вступление Украины в ЕС противоречит национальным интересам Венгрии.
Венгрия
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Украина
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