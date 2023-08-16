16 августа 2023, 19:52
Вопрос обучения ВСУ на F-16 начали прорабатывать в США
Белый дом заявил о проработке программы обучения ВСУ пилотированию F-16
Администрация США занялась проработкой вопроса с союзниками о том, когда и где начать программу обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности администрации США Джон Кирби.
«У меня нет никакой новой информации по обучению украинцев пилотированию F-16. В Вильнюсе на встрече „Семерки“ президент США Джо Байден пообещал, что мы поддерживаем передачу Киеву F-16», — сказал он.
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По его словам, прежде всего нужно уделить внимание обучению украинских военных. Истребители F-16 поставят на Украину, заверил Кирби.
Ранее помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин сообщила, что Украина получит F-16 только после подготовки ВСУ к их применению. Американские власти ведут активные переговоры по этому вопросу с Данией и Нидерландами.
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