Вопрос о введении уголовной ответственности за распространение дезинформации подняли в ЕП

Ряд депутатов Европарламента направили в адрес Еврокомиссии запрос, в котором подняли вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за распространение дезинформации, вызывающей у общественности беспокойство. Об этом сообщил RT.

С соответствующим запросом обратились депутат от ФРГ Патрик Брайер и чешские парламентарии Микулаш Пекса, Маркета Грегорова и Марцел Колая.

«Считает ли Еврокомиссия, что распространение дезинформации, вызывающей обеспокоенность общественности, должно относиться к уголовным правонарушениям?» — задались вопросом парламентарии.

Отмечается, что они сослались на цитату еврокомиссара Веры Юровой о том, что не исключены «изменения законов в отношении дезинформации, касающейся вопросов безопасности». В частности, акцент был сделан на случаях распространения новостей, способных разжечь панику.