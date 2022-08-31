Вопрос о вещании RT в странах ЕС подняли в Европарламенте

Европарламентарий из Германии Дэвид Макаллистер поднял вопрос о вещании телеканала RT и агентства Sputnik в странах — членах ЕС. С обращением парламентария к Еврокомиссии ознакомился RT.

Макаллистер указал на то, что после начала конфликта на Украине Европейский парламент проголосовал за закрытие российских каналов Sputnik и RT из-за того, что они якобы распространяют дезинформацию. Совет Европейского союза приостановил вещательную деятельность этих медиа в ЕС.

Макаллистер обратился к Еврокомиссии с вопросом, было ли действительно остановлено вещание этих СМИ во всех странах ЕС.

«В случае если RT и Sputnik по-прежнему активны в каких-либо государствах-членах, какие меры принимает Еврокомиссия для прекращения их вещательной деятельности?» — поинтересовался парламентарий.