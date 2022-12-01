Мир 01 декабря 2022, 11:02 Вопрос о роли санкций против России подняли в Европарламенте

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Депутат Европарламента от Франции Жордан Барделла поднял вопорс о роли антироссийских санкций на фоне рецессии в Европе. Об этом написал RT.

По словам политика, экономические санкции Запада против России негативно скажутся на жителях Евросоюза.

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«Какую роль, по мнению Еврокомиссии, антироссийские экономические санкции Европы сыграли в возникновении рецессии, которая в скором времени захлестнет еврозону?» — задался вопросом парламентарий.

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Ранее в Еврокомиссии сообщили, что большинство стран Евросоюза к концу года войдут в рецессию.

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