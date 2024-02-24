Мир 24 февраля 2024, 09:59 Вопрос о помощи Украине привел к расколу Европы Bloomberg: вопрос о помощи Украине расколол Европу на Запад и Восток Lance Cpl. Christian Salazar/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

В Европе нарастает раскол из-за вопроса о помощи Киеву. Страны ее восточной части все больше теряют доверие к западной, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, разногласия о поставках артиллерийских боеприпасов Украине и местах их закупок создают споры, которые имеют все шансы оставить «неизгладимый след» и поставить под угрозу процесс евроинтеграции Украины.

Реклама

Агентство уточнило, что страны Восточной Европы обвинили Запад в игнорировании нужд Киева.

«Правительства западных стран не понимают, что многие на востоке никогда больше не будут им доверять», — процитировало издание высокопоставленного европейского чиновника.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Европа перестала верить в победу ВСУ. Он также отметил, что сокращение военной помощи Киеву со стороны США обрекло Европу на несение все более тяжкого груза.