24 февраля 2024, 09:59
Вопрос о помощи Украине привел к расколу Европы
Bloomberg: вопрос о помощи Украине расколол Европу на Запад и Восток
В Европе нарастает раскол из-за вопроса о помощи Киеву. Страны ее восточной части все больше теряют доверие к западной, сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, разногласия о поставках артиллерийских боеприпасов Украине и местах их закупок создают споры, которые имеют все шансы оставить «неизгладимый след» и поставить под угрозу процесс евроинтеграции Украины.
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Агентство уточнило, что страны Восточной Европы обвинили Запад в игнорировании нужд Киева.
«Правительства западных стран не понимают, что многие на востоке никогда больше не будут им доверять», — процитировало издание высокопоставленного европейского чиновника.
По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Европа перестала верить в победу ВСУ. Он также отметил, что сокращение военной помощи Киеву со стороны США обрекло Европу на несение все более тяжкого груза.
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