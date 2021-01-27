Вопрос о поддержании демократии на Украине подняли в шведском парламенте

Отмечается, что ранее Линде посетила Украину с рабочим визитом. Нордберг отметил значимость этой поездки. Он обозначил, что важно поддерживать в Незалежной более позитивные тенденции, поскольку ее соседи РФ и Белоруссии «все больше отклоняются от возможности развиваться по пути демократических и правовых стран».