facebook_pixel
    27 января 2021, 10:34

    Вопрос о поддержании демократии на Украине подняли в шведском парламенте

    Артур Блянихов

    Депутат шведского парламента Матс Нордберг направил главе внешнеполитического ведомства страны Анн Линде запрос, в котором поинтересовался, как правительство поддерживает «демократию и верховенство права на Украине». Об этом сообщил RT.

    Отмечается, что ранее Линде посетила Украину с рабочим визитом. Нордберг отметил значимость этой поездки. Он обозначил, что важно поддерживать в Незалежной более позитивные тенденции, поскольку ее соседи РФ и Белоруссии «все больше отклоняются от возможности развиваться по пути демократических и правовых стран».