Вопрос о поддержании демократии на Украине подняли в шведском парламенте
Депутат шведского парламента Матс Нордберг направил главе внешнеполитического ведомства страны Анн Линде запрос, в котором поинтересовался, как правительство поддерживает «демократию и верховенство права на Украине». Об этом сообщил RT.
Отмечается, что ранее Линде посетила Украину с рабочим визитом. Нордберг отметил значимость этой поездки. Он обозначил, что важно поддерживать в Незалежной более позитивные тенденции, поскольку ее соседи РФ и Белоруссии «все больше отклоняются от возможности развиваться по пути демократических и правовых стран».