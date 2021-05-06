Вопрос о мерах против Facebook подняли в Европарламенте

Депутаты Европарламента от Италии направили в адрес Еврокомиссии запрос, в котором подняли вопрос относительно мер в отношении компании Facebook. По их словам, она «все чаще и чаще» ограничивает право людей на свободу выражения мнений. Об этом сообщил RT.

«Все чаще и чаще Facebook ограничивает свободу выражения мнения граждан, подвергая их публикации цензуре и ссылаясь при этом на предполагаемые и расплывчатые нарушения „норм сообщества“», — заметили депутаты.

Также обеспокоенность парламентариев вызвало то, что Facebook препятствует публикации «научно верной и объективной информации», которая касается лечения COVID-19. Они объяснили это тем, что подобная информация противоречит экономическим интересам основных институциональных акционеров Facebook, которые имеют доли в фармацевтических компаниях, производящих вакцины.

«В преддверии создания европейской рамочной основы регулирования, которая требовала бы от Facebook и других платформ соблюдать основные права человека, такие как свобода выражения мнений и получения информации, планирует ли ЕК принять оперативные, адекватные и действенные меры в этом отношении?» — задались вопросом члены Европарламента.