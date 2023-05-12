Мир 12 мая 2023, 12:07 Вопрос о членстве Украины в НАТО обсудят на саммите в Вильнюсе Президент Литвы Наусенда: вопрос о членстве Украины в НАТО рассмотрят на саммите альянса РИА «Новости»

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Тему вхождения Украины в НАТО поднимут на саммите альянса, который состоится в июле 2023 года в Вильнюсе. Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа в интервью испанской газете El Pais.

«Это не значит, что будут какие-либо решения о членстве, но нужно предпринять шаги, чтобы послать Киеву четкий сигнал: мы приложим необходимые усилия, чтобы Украина была как можно ближе к НАТО», — сказал он.

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Ранее украинские лидер Владимир Зеленский попросил Североатлантический альянс послать четкий сигнал о принятии страны в НАТО после завершения конфликта на территории Украины. Во время посещения Финляндии он заявил, что его страна может и должна стать 33-м членом альянса.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил, что решение на этот счет принимает не генсекретарь блока Йенс Столтенберг, а члены НАТО. По его словам, данная тема пока не стоит на повестке дня.