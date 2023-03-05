Мир 05 марта 2023, 09:29 «Вопрос не решен». Перспективы расширения НАТО оценили в Венгрии Спикер парламента Венгрии Кевер: вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО еще не решен РИА «Новости»

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Депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании Венгрии сочли, что вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО пока не решен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на спикера венгерского парламента Ласло Кевера.

Он уточнил, что на 7 и 8 марта запланировали визит парламентской делегации Венгрии в Хельсинки и Стокгольм. Депутаты собираются прояснить спорные вопросы до проведения голосования.

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«Члены проправительственных фракций испытывают обеспокоенность и сомнения, и они не считают, что этот вопрос будет решен автоматически», — подчеркнул Кевер.

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Спикер венгерского парламента напомнил, что депутаты недовольны несправедливыми нападками на Венгрию, которые политики Финляндии и Швеции озвучили с трибуны Евросоюза. В частности, были обвинения в нарушении демократических норм и принципа верховенства права.

Кевер подчеркнул, что Финляндия и Швеция отнеслись к Венгрии практически как к врагу, а теперь просят поддержки.

В начале марта французский политик Флориан Филиппо поддержал намерение Венгрии блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.