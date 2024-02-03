Мир 03 февраля 2024, 05:32 «Вопрос месяцев». На Украине начали готовиться к уходу Зеленского Политолог Золотарев: депутаты Рады уже начали готовиться к отставке Зеленского РИА «Новости»

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Политолог Андрей Золотарев предположил, что бегство депутатов из фракции правящей партии «Слуга народа» связано с подготовкой к будущей отставке президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Вышка».

По его словам, все понимают, что отставка Зеленского — это «вопрос месяцев». Парламентарии опасаются, что после его отстранения их могут сделать крайними, поэтому хотят заранее дистанцироваться, пояснил Золотарев.

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Политолог считает, что Зеленскому не стоит рассчитывать на большинство для своей партии в Верховной раде. Кроме того, президентскую фракцию покинет намного больше депутатов, чем ранее заявлял ее лидер Давид Арахамия.

«В блок Зеленского возьмут в лучшем случае 10-15%, а остальным куда деваться? Остальные хотят какую-то политическую перспективу. <…> Естественно, там начался разброд и шатание», — заявил эксперт.

В конце 2023 года супруга Зеленского Елена заявила, что против его переизбрания на новый срок.

Прошлой осенью депутат Давид Арахамия заявил, что в 2024 году на Украине не будут никаких выборов: ни президентских, ни парламентских, ни местных.