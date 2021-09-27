Вопрос безопасности в связи с потоком афганских беженцев подняли во Франции

Член Национального собрания Франции Жозе Эврар направил обращении на имя главы МВД страны, в котором поднял вопрос о безопасности граждан в связи с большим потоком афганских беженцев, некоторые из которых, по его словам, «близки к талибам*». Об этом написал RT.

Эврар отметил, что с тех пор, как «Талибан»* захватил власть в Афганистане, Франция приняла около трех тысяч беженцев оттуда. Он указал на то, что среди беженцев оказались минимум пять человек, поддерживающих «тесные связи с талибами*».

Политик поставил вопрос, как власти могут гарантировать французам, что Франция не будет принимать беженцев, у которых есть связи с талибами* и которые могли бы «совершить теракты на ее территории».

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена на территории РФ.