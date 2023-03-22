Мир 22 марта 2023, 09:04 «Вопрос абсолютного безрассудства». Захарова — о решении Великобритании передать ВСУ обедненный уран Спикер МИД Захарова назвала провокацией план Великобритании передать ВСУ снаряды с ураном РИА «Новости»

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Решение Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном стало очередной безрассудной провокацией и попыткой вывести конфликт на качественно новый уровень. Представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в эфире своей программы на радиостанции Sputnik.

«Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности и безнаказанности англосаксов, как мы их называем, англосаксонского дуэта Лондона и Вашингтона, в международных делах. Это очередная британская провокация», — сказала она.

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По словам Марии Захаровой, главная цель снабжения украинской армии боеприпасами с обедненным ураном заключается в том, чтобы вывести конфликт на новый виток агрессии, придать ему качественно другое измерение.

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Она предположила, что британцы специально анонсировали поставки во время российско-китайских переговоров в Москве, ведь президент Владимир Путин обсуждал с председателем Си Цзиньпином обеспечение международной стабильности и китайскую мирную инициативу по Украине. Мария Захарова заявила, что это подтвердило причастность Запада к провоцированию конфликта.

Лидер Китая прилетел в Россию 20 марта. Официальные переговоры в узком и расширенном форматах длились около шести часов.