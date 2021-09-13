Вопреки опасности: 12 афганских женщин вернулись на работу в аэропорту Кабула

В аэропорт столицы Афганистана вернулись на работу 12 женщин, хотя талибы* рекомендовали им оставаться дома ради собственной безопасности. Как сообщило издание Daily Mail, раньше в воздушной гавани работали около 80 представительниц прекрасного пола.

Талибы* заверили, что женщинам предоставляют все большие права. Но сами афганские жительницы говорят, что то и дело сталкиваются с ограничениями. Риски при сложной ситуации в стране очевидны, но у женщин просто нет выбора. 35-летняя мать троих детей рассказала, что ей нужно кормить семью, и потому она идет работать.

Другие афганки рассказывают, что просто очень тяжело переносят домашнее заточение, и работа помогает им отвлечься. Пока сотрудницы аэропорта говорят, что не столкнулись с угрозами или масштабными проблемами. Пока их не вынудят оставить рабочее место, они продолжат трудиться.

Талибы* заявили, что женщины в стране смогут работать в соответствии с принципами ислама. Но пока нет никаких конкретных объяснений, что именно они подразумевали под этой фразой. Права женщин фактически висят в воздухе.

Новое правительство Афганистана пообещало дать женщинам возможность учиться, но только в отдельных группах и при условии ношения никаба. Это одежда, которая полностью закрывает лицо, остается только прорезь для глаз.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в России