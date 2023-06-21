Мир 21 июня 2023, 08:44 «Вопиющий провал». Визит Блинкена в Китай раскритиковали в Конгрессе Конгрессмен Маккол назвал поездку Блинкена в КНР вопиющим провалом РИА «Новости»

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен полностью провалил поездку в Китай. Об этом изданию Foreign Affairs заявил конгрессмен Майкл Маккол.

По его мнению, Блинкен впустую потратил несколько тысяч долларов американских налогоплательщиков и 11 часов личного времени.

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«Это проваленная поездка. Мы опять услышали лишь пустые обещания и ничего больше. Складывается впечатление, что Блинкен просто не умеет отстаивать интересы нашей страны», — сказал конгрессмен.

Также Маккол добавил, что нынешняя администрация президента США неспособна жестко ответить на любые действия Китая в отношении Тайваня.

«Блинкен почему-то не поднял вопросы о вероятном строительстве китайской военной базы на Кубе и о полетах аэростатов над территорией США», — подчеркнул он.

Госсекретарь посетил с рабочим визитом Китай 19 июня. После встречи с представителем МИД КНР Ван И Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня.