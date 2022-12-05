Мир 05 декабря 2022, 14:36 Вооруженный ножом мужчина напал на школьников на западе Германии Bild: двух девочек госпитализировали на западе Германии после нападения мужчины с ножом Unsplash

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Мужчина с ножом напал на двух школьниц в немецком городе Кирхберг-ан-дер-Иллер, когда девочки шли на учебу. Как сообщила газета Bild, полиция задержала злоумышленника в доме, предоставленном для размещения беженцев.

Нападение на школьниц 13 и 14 лет совершил неизвестный мужчина, когда девочки шли на учебу. Очевидцы вызвали на место полицию и врачей. Медики забрали пострадавших учениц в больницу в тяжелом состоянии.

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Злоумышленник скрылся в доме, где, по предварительным данным, живут беженцы. Полицейские окружили здание, взяли его штурмом и задержали всех, кто находился внутри. В их числе оказался напавший на детей мужчина.

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Что стало причиной нападения, пока неизвестно. Для расследования происшествия на место прибыли следователи.