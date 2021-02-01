Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро Брюсселя

По данным телеканала RTBF, полиция задержала вооруженного ножом мужчину на Западной станции метро в муниципалитете в Моленбек-Сен-Жан.

По данным сотрудников правоохранительных органов злоумышленник успел ранить несколько пассажиров.

Издание Bruzz уточнило, мужчина с ножом напал на пассажиров в вагоне поезда. Представитель пресс-службы железнодорожной полиции Кэролайн Вервет заявила, что злоумышленника задержали и взяли под стражу.

Против мужчины завели уголовное дело, которое передали в прокуратуру Брюсселя.

Французский новостной сайт RTL со ссылкой на свидетеля отметил, что мужчина нанес ножом удар в горло женщине. Пострадавшая истекала кровью. После прибытия на станцию всех пассажиров эвакуировала полиция, а злоумышленника задержали.

Официального подтверждения информации о количестве пострадавших пока нет. Случившиеся привело к сбою движения между станциями Zuidstation и Simonis.