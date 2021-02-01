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    01 февраля 2021, 19:30

    Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро Брюсселя

    Анатолий Минкин

    Несколько человек получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в метрополитене Брюсселя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Бельгии.
    Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро Брюсселя

    По данным телеканала RTBF, полиция задержала вооруженного ножом мужчину на Западной станции метро в муниципалитете в Моленбек-Сен-Жан.

    По данным сотрудников правоохранительных органов злоумышленник успел ранить несколько пассажиров.

    Издание Bruzz уточнило, мужчина с ножом напал на пассажиров в вагоне поезда. Представитель пресс-службы железнодорожной полиции Кэролайн Вервет заявила, что злоумышленника задержали и взяли под стражу.

    Против мужчины завели уголовное дело, которое передали в прокуратуру Брюсселя.

    Французский новостной сайт RTL со ссылкой на свидетеля отметил, что мужчина нанес ножом удар в горло женщине. Пострадавшая истекала кровью. После прибытия на станцию всех пассажиров эвакуировала полиция, а злоумышленника задержали.

    Официального подтверждения информации о количестве пострадавших пока нет. Случившиеся привело к сбою движения между станциями Zuidstation и Simonis.