Вооруженный ножом мужчина напал на людей в Ницце

Неизвестный с ножом около 9:00 (11:00 мск) 29 октября напал на людей возле одной из церквей в Ницце. На снятых очевидцами кадрах видно само место нападения и слышны неразборчивые выкрики.

По предварительным данным, атаковавшего задержали. Пока мотивы мужчины не известны. По словам мэра города Кристиана Эстрози, нападение могло быть терактом.

«Сейчас в Ницце возле церкви Нотр-Дам происходят очень серьезные события. Работают силовики. Избегайте этого района!» — написал в Twitter депутат Национального собрания Франции Эрик Чиотти.

Пока во всех обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. На месте работают экстренные службы города, которые оцепляют территорию.