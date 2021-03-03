Вооруженный ножом мужчина ранил восемь человек на юге Швеции
Восемь человек получили ножевые ранения после нападения молодого мужчины в городе Ветланда на юге Швеции. Об этом сообщило издание Dagbladet.
Сообщения в полицию о нападении начали поступать около 15:00 по местному времени. Неизвестный с колющим предметом нападал на прохожих около туристического центра.
К месту направили несколько полицейских патрулей. При попытке задержания вооруженный мужчина оказал сопротивление. Правоохранители открыли огонь и ранили злоумышленника. Момент задержания попал в объектив камеры.
На опубликованных кадрах видно, как полицейские удерживают мужчину на земле, заломив ему руки.
Его срочно госпитализировали в больницу. По предварительным данным, речь идет о молодом человеке 20 лет.
Первоначально полиция заявила, что начала расследование о покушении на убийство. Сейчас статью переквалифицировали и молодого человека подозревают в терроризме.
Представитель полиции Томас Агневик сообщил, что в результате нападения никто не погиб, но некоторые получили серьезные травмы.