Вооруженный мужчина захватил заложников в университете США

Вооруженный мужчина захватил в заложники несколько человек в отеле и конференц-центре Индианского университета в городе Блумингтон в США. Преступник забаррикадировался, полиция начала вести с ним переговоры.

Информация о ЧП в комплексе Студенческого союза появилась в Twitter Intel Point Alert. Точное число заложников пока неизвестно.

⚠️🇺🇸#URGENT: Hostage situation unfolding inside Student Union Complex at Indiana State University#Bloomington l #IN

Negotiators are working with an individual armed with an automatic weapon. The number of hostages are unknown.

More information as soon as it becomes available! pic.twitter.com/jJqJZ36Ef2 — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) January 4, 2022

Гостей отеля эвакуировали, а студентов попросили не покидать здание университета. Злоумышленник пока не производил выстрелы.

На месте происшествия работает полиция, возле отеля находятся снайперы. Местных жителей призвали не подходить близко к району проведения операции.