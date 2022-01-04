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    04 января 2022, 08:40

    Вооруженный мужчина захватил заложников в университете США

    Ольга Назаркина

    Вооруженный мужчина захватил в заложники несколько человек в отеле и конференц-центре Индианского университета в городе Блумингтон в США. Преступник забаррикадировался, полиция начала вести с ним переговоры.

    Вооруженный мужчина захватил заложников в университете США

    Информация о ЧП в комплексе Студенческого союза появилась в Twitter Intel Point Alert. Точное число заложников пока неизвестно.

    Гостей отеля эвакуировали, а студентов попросили не покидать здание университета. Злоумышленник пока не производил выстрелы.

    На месте происшествия работает полиция, возле отеля находятся снайперы. Местных жителей призвали не подходить близко к району проведения операции.