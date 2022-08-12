Вооруженный мужчина попытался проникнуть в здание ФБР в США, его застрелили

Вооруженный мужчина попытался проникнуть в здание ФБР в Цинциннати (штат Огайо, США), его застрелили полицейские при задержании. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на The Washington Post.

В службе внутренней разведки заявили, что неизвестный хотел прорваться в зону досмотра посетителей в отделении ФБР. На объекте сработала сигнализация, после чего мужчина скрылся на машине. Полицейские преследовали его в течение шести часов. Когда они попытались вступить в контакт с преследуемым, по данным службы разведки, он направил на полицейских оружие, после чего его застрелили. По данным СМИ, мужчина был вооружен штурмовой винтовкой AR-15.

По версии правоохранителей, мужчина мог быть связан с одной из группировок, участвовавших в штурме Капитолия в январе прошлого года.