Вооруженный конфликт с минометами произошел на границе Киргизии и Таджикистана

«Сегодня, 8 мая 2020 года, на киргизско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. В местности Чек Баткенской области (Киргизия) произошел конфликт между жителями приграничных районов Киргизской Республики и Таджикистана из-за вопроса использования 50 соток участка Чек», — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Киргизии.

По данным киргизской стороны, этот участок был «неописанным, но фактически использовался киргизской стороной».

«Около 30—40 граждан Киргизии и 30—40 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия, с целью недопущения эскалации конфликта пограничные наряды двух республик произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух», — говорится в сообщении.

По данным RT, погранслужба Таджикистана внезапно открыла огонь из минометов в сторону киргизских пограничников. О погибших или пострадавших информации пока нет.