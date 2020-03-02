Вооруженный человек захватил около 30 заложников в ТЦ в Маниле
Мужчина захватил около 30 человек в заложники в торговом центре в столице Филиппин Маниле. У него есть оружие. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на местную полицию.
По предварительным данным, людей в заложники взял охранник торгового центра V-Mall. Почти все люди, которых насильно удерживает преступник, сотрудники этого ТЦ.
Полиция сообщила, что в торговых залах центра прогремели выстрелы. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Сейчас силовики ведут переговоры с захватившим людей человеком.