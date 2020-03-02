Вооруженный человек захватил около 30 заложников в ТЦ в Маниле

По предварительным данным, людей в заложники взял охранник торгового центра V-Mall. Почти все люди, которых насильно удерживает преступник, сотрудники этого ТЦ.

Полиция сообщила, что в торговых залах центра прогремели выстрелы. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Сейчас силовики ведут переговоры с захватившим людей человеком.