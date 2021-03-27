Вооруженных мужчин задержали в Белоруссии

В субботу в Белоруссии милиционеры задержали несколько горожан, при которых были пистолеты и колюще-режущие предметы. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Пресс-секретарь МВД Белоруссии».

«В некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами. Подробности об этом позже», — заявила она.

Ольга Чемоданова также сообщила, что сегодня ни в одном регионе страны не было несанкционированных митингов. Лишь в Минске были замечены несколько групп людей с незарегистрированной символикой, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства.

Помимо этого, пресс-секретарь опровергла слухи о массовых задержаниях около площади Бангалор. Также одна подчеркнула, что в районе Октябрьской площади дорожное движение перекрыто не было.

Следственный комитет Белоруссии инициирует признание Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией. Это позволит Минску полностью запретить его деятельность в стране. В ноябре 2020 года КГБ Белоруссии внес основателей канала Степана Путило и Романа Протасевича в список организаций и физлиц, причастных к террористической деятельности.